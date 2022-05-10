Taş Bebek Gönül Yazar Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Görenler Şaştı Kaldı! Gönül Yazar Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Meğer…

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden sıkı magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Yaşı ile ilgili sorulara çok sinirlenen Gönül Yazar, yaşını kendisi açıkladı! Peki, Gönül Yazar kimdir, kaç kaç yaşında, aslen nereli? Gönül Yazar evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…

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