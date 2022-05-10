Taş Bebek Gönül Yazar Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Görenler Şaştı Kaldı! Gönül Yazar Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Meğer…
Türk sanat müziğinin usta sanatçısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden sıkı magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Yaşı ile ilgili sorulara çok sinirlenen Gönül Yazar ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Türk sanat müziğinin usta sanatçısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden sıkı magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Yaşı ile ilgili sorulara çok sinirlenen Gönül Yazar, yaşını kendisi açıkladı! Peki, Gönül Yazar kimdir, kaç kaç yaşında, aslen nereli? Gönül Yazar evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…
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10 May 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.