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10 May 2022 - 14:16

Yasak Elma Dizisinde Doğan Kalp Krizinden Ölecek! Hayatının Şokunu Yaşadı; Karşısında Gördükleri Tir Tir Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da büyük kaosun düğmesine basıldı! Doğan’ın kalpten gideceğine dair detaylar gündeme bomba gibi düşerken; hayatının şokunu kızı tarafından yaşayan Doğan ise karşısında gördüklerinden dolayı neye uğradığını şaşırdı! İşte ağızların yarım metre açık kalmasına neden olan o gelişme…