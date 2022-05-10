Yasak Elma Dizisinde Doğan Kalp Krizinden Ölecek! Hayatının Şokunu Yaşadı; Karşısında Gördükleri Tir Tir Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da büyük kaosun düğmesine basıldı! Doğan’ın kalpten gideceğine dair detaylar gündeme bomba gibi düşerken; hayatının şokunu kızı tarafından yaşayan Doğan ise karşısında gördüklerinden dolayı neye uğradığını şaşırdı! İşte ağızların yarım metre açık kalmasına neden olan o gelişme…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamına damgasına vurdu! Reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde Kumru’nun yapmış olduğu skandal hamle Doğan’ın mosmor olmasına neden oldu! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.