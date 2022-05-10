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10 May 2022 - 14:17

Yargı Dizisinde Ceylin Karmaşası Sonunda Çözüldü! Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Belli Oldu; Her Şey Yerle Bir Oldu! Skandallar Arka Arkaya Patlıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karmaşası ortaya çıktı! Ceylin’in kimi öldürdüğü gündeme bomba gibi düşerken; seyircilerin hayalleri de yerle bir oldu! Skandallar arka arkaya patlarken; Eren Komiser’in neden bu kadar sinirlendirdiği de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…