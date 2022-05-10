- 10 May 2022 - 14:17

Yargı Dizisinde Ceylin Karmaşası Sonunda Çözüldü! Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Belli Oldu; Her Şey Yerle Bir Oldu! Skandallar Arka Arkaya Patlıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karmaşası ortaya çıktı! Ceylin’in kimi öldürdüğü gündeme bomba gibi düşerken; seyircilerin hayalleri de yerle bir oldu! Skandallar arka arkaya patlarken; Eren Komiser’in neden bu kadar sinirlendirdiği de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yargı dizisinin son bölümüyle birlikte Ilgaz ve Ceylin arasındaki tüm bağları kopartmışlardı. Gündemi sarsan bu durum sonrasında birde Ceylin’in birini öldürdüğü kesinleşmişti. Peki, Ceylin Yargı dizisinde kimi öldürdü?

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10 May 2022 - 14:17 Ankara- Yaşam

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