Yargı Dizisinde Ceylin Karmaşası Sonunda Çözüldü! Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Belli Oldu; Her Şey Yerle Bir Oldu! Skandallar Arka Arkaya Patlıyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karmaşası ortaya çıktı! Ceylin’in kimi öldürdüğü gündeme bomba gibi düşerken; seyircilerin hayalleri de yerle bir oldu! Skandallar arka arkaya patlarken; Eren Komiser’in neden bu kadar sinirlendirdiği de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yargı dizisinin son bölümüyle birlikte Ilgaz ve Ceylin arasındaki tüm bağları kopartmışlardı. Gündemi sarsan bu durum sonrasında birde Ceylin’in birini öldürdüğü kesinleşmişti. Peki, Ceylin Yargı dizisinde kimi öldürdü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.