- 10 May 2022 - 14:57 G: 10 May 2022 - 16:14

Şahan Gökbakar Paraya Para Demeyecek! Recep İvedik 7 İçin Yaptığı Anlaşma Dudak Uçuklattı! Milyonlarca Lira Kazanacak…

Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filmi ile büyük bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ile Şahan Gökbakar servetine servet katacak. Milyonlar havada uçuşuyor.

Yayınlanan her filmiyle gişe rekorları kıran ünlü komedyen serinin 7. Filmiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filmi ile büyük bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ile Şahan Gökbakar servetine servet katacak. Milyonlar havada uçuşuyor.

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10 May 2022 - 14:57 - Gündem

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