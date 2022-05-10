10 May 2022 - 14:57 Güncelleme: 10 May 2022 - 16:14
Şahan Gökbakar Paraya Para Demeyecek! Recep İvedik 7 İçin Yaptığı Anlaşma Dudak Uçuklattı! Milyonlarca Lira Kazanacak…
Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filmi ile büyük bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ile Şahan Gökbakar servetine servet katacak. Milyonlar havada uçuşuyor.
Yayınlanan her filmiyle gişe rekorları kıran ünlü komedyen serinin 7. Filmiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filmi ile büyük bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ile Şahan Gökbakar servetine servet katacak. Milyonlar havada uçuşuyor.
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10 May 2022 - 14:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.