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10 May 2022 - 14:57

Şahan Gökbakar Paraya Para Demeyecek! Recep İvedik 7 İçin Yaptığı Anlaşma Dudak Uçuklattı! Milyonlarca Lira Kazanacak…

Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filmi ile büyük bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ile Şahan Gökbakar servetine servet katacak. Milyonlar havada uçuşuyor.