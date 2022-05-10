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10 May 2022 - 15:28

Survivor Nisa’nın Sonu Eski Sevgilisinden Beter Oldu! Rezil Olduğuyla Kaldı; Acun Ilıcalı’ya “Yeter Artık” Dedi! Evine Dönüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı sevenlerine kahreden acı haber geldi! Acun Ilıcalı’ya “Yeter artık” dediği konuşulan Nisa Bölükbaşı’nın evine gitmek istediği gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bunun üzerine “Sonu eski sevgilisi Barış’tan beter olmuş”, “Rezil ettiğinle kaldın kendini” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…