Survivor Nisa’nın Sonu Eski Sevgilisinden Beter Oldu! Rezil Olduğuyla Kaldı; Acun Ilıcalı’ya “Yeter Artık” Dedi! Evine Dönüyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı sevenlerine kahreden acı haber geldi! Acun Ilıcalı’ya “Yeter artık” dediği konuşulan Nisa Bölükbaşı’nın evine gitmek istediği gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bunun üzerine “Sonu eski sevgilisi Barış’tan beter olmuş”, “Rezil ettiğinle kaldın kendini” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da Nisa Bölükbaşı 2020 sezonu sonrasında Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşadığını göstermişti. İkilinin ilişkisi olay bir biçimde bitmiş; Nisa Bölükbaşı ise Survivor yarışmasında Barış Murat Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını açıklamıştı. Bununla beraber Barış Murat Yağcı, yarışmadan şok bir biçimde çekilmişti. Peki, Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekildi mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.