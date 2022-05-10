Seda Sayan Hayatının Şokunu 25 Yaş Küçük Aşkıyla Yaşadı! Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor; Aldattığı Konuşuluyordu! “Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, hayatının şokunu Instagram’da yaşadı! 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten öyle bir paylaşımda bulundu ki, sosyal medyada resmen olay çıktı! Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan’ı aldattığı konuşulan Çağlar Ökten, milyonlara “bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, çıkan vize sorunlarından dolayı İstanbul’da dünya evine girmişlerdi. Milyonları şok içerisinde bırakan çift, düğünleriyle günlerce büyük şok yaşatmışlardı. Seda Sayan ise evlendikten sonra sosyal medyada büyük şoku resmen yaşadı! Çağlar Ökten öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.