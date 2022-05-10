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10 May 2022 - 15:55

Seda Sayan Hayatının Şokunu 25 Yaş Küçük Aşkıyla Yaşadı! Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor; Aldattığı Konuşuluyordu! “Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, hayatının şokunu Instagram’da yaşadı! 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten öyle bir paylaşımda bulundu ki, sosyal medyada resmen olay çıktı! Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan’ı aldattığı konuşulan Çağlar Ökten, milyonlara “bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…