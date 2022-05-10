Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrıldı Mı? Görenlerin Tüyleri Ürperdi; Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer Seren Serengil...
Bir süredir yorumculuğunu gerçekleştirdiği Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında görülemeyen Seren Serengil’in neden programda olmadığı belli oldu. Programa devam edip etmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Seren Serengil, takipçilerinin merakını da giderdi. İşte detaylar...
Bir süredir yorumculuğunu gerçekleştirdiği Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında görülemeyen Seren Serengil’in neden programda olmadığı belli oldu. Programa devam edip etmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Seren Serengil, takipçilerinin merakını da giderdi. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası herkesi şaşırtan Seren Serengil, o açıklamaları ile gündeme damga vurdu. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’da neden yok? İşte, detaylar…
10 May 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.