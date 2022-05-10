Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrıldı Mı? Görenlerin Tüyleri Ürperdi; Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer Seren Serengil...

Bir süredir yorumculuğunu gerçekleştirdiği Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında görülemeyen Seren Serengil’in neden programda olmadığı belli oldu. Programa devam edip etmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Seren Serengil, takipçilerinin merakını da giderdi. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası herkesi şaşırtan Seren Serengil, o açıklamaları ile gündeme damga vurdu. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’da neden yok? İşte, detaylar…