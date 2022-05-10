- 10 May 2022 - 16:19 G: 10 May 2022 - 16:23

Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi Yerden Yere Vurdu! “Olay Don Değilmiş” Göndermesi Şok Etti; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Türkiye’nin en çok ses getiren pop müzik sanatçılarından biri olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği açıklamalar ile de oldukça konuşulan medyatik isimlerden biri olan Demet Akalın, yeni bir polemik içerisine daha girdi. Trabzonspor’un şampiyonluğu üzerinden başlayan polemik için hedefine Aleyna Tilki’yi alan Demet Akalın bakın neler söyledi? İşte detaylar...

Türkiye’nin en çok ses getiren pop müzik sanatçılarından biri olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği açıklamalar ile de oldukça konuşulan medyatik isimlerden biri olan Demet Akalın, yeni bir polemik içerisine daha girdi. Trabzonspor’un şampiyonluğu üzerinden başlayan polemik için hedefine Aleyna Tilki’yi alan Demet Akalın, ağır sözler ile genç popçuya seslendi! Peki, Demet Akalın, Aleyna Tilki ile ilgili ne dedi? Demet Akalın, Aleyna Tilki’ye nasıl bir göndermede bulundu? İşte, detaylar…

10 May 2022 - 16:19 - Magazin

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