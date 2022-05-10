Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 7 Liralık İndirim! Son Dakika Haberi Geldi; Torba Yasası Devreye Girdi! Neredeyse Bedava…

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerilemeler, tabelaya yansımadan benzin ve motorine bayram haftası zam geldi. Bu zamlar ile birlikte benzin yeniden 20 TL bandını aşarken; LPG’de gerilemeler gözlenmeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise, akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimini bir kez daha gündemine aldı. Peki, güncel benzin, motorin (mazot), otogaz (LGP) ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin (mazot), otogaz (LGP) ne kadar, kaç TL? Benzine ve motorine ÖTV indirimi gelecek mi? İşte, detaylar…

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