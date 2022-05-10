Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından temel besin fiyatlarının etiketleri yeniden belirlendi. Bu haftaki indirimleri arasına geleneğini bozmayıp, ayçiçek yağlarını da alan ŞOK marketleri, müşterilerine eşsiz indirimler sunmaya başladı. İşte Şok Marketlerde gündeme gelen son ayçiçek yağı indiriminin detayları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından temel besin fiyatlarının etiketleri yeniden belirlendi. Bu haftaki indirimleri arasına geleneğini bozmayıp, ayçiçek yağlarını da alan ŞOK marketleri, müşterilerine eşsiz indirimler sunmaya başladı. Öte yandan ŞOK marketlerinin yeni etiket fiyatları müşterileri ile paylaşıldı. Peki, ŞOK marketlerinde güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri 1, 2 ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
10 May 2022 - 16:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.