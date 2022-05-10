Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından temel besin fiyatlarının etiketleri yeniden belirlendi. Bu haftaki indirimleri arasına geleneğini bozmayıp, ayçiçek yağlarını da alan ŞOK marketleri, müşterilerine eşsiz indirimler sunmaya başladı. Öte yandan ŞOK marketlerinin yeni etiket fiyatları müşterileri ile paylaşıldı. Peki, ŞOK marketlerinde güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri 1, 2 ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…