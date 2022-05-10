A101 Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Titreten İndirim! Fiyatlar Etiketin Yarısı Oldu Olacak! Ağzına Kadar İnsanla Doldu…
İndirimleri ile baş döndürmeye devam eden marketlerden biri olan A101 marketleri, Ramazan Bayramı’nın ardından da indirimlerinde hız kesmedi. Vatandaşları haftada iki gün boyunca indirimleri ile buluşturmayı sürdüren A101 marketleri, bu haftanın ilk indirimleri arasına son zamanlarda zamlanan ayçiçek yağı ve toz şeker ürünlerini aldı. İşte A101 marketlerde Ayçiçek yağı ile ilgili son fiyatlar...
İndirimleri ile baş döndürmeye devam eden marketlerden biri olan A101 marketleri, Ramazan Bayramı’nın ardından da indirimlerinde hız kesmedi. Vatandaşları haftada iki gün boyunca indirimleri ile buluşturmayı sürdüren A101 marketleri, bu haftanın ilk indirimleri arasına son zamanlarda zamlanan ayçiçek yağı ve toz şeker ürünlerini aldı. Peki, A101 marketleri güncel ayçiçek yağı ve şeker fiyatları ne kadar? A101 marketleri 1, 2 ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? A101 marketleri 5 kg toz şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Mayıs A101 ayçiçek yağı ve şeker fiyatları …
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10 May 2022 - 16:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.