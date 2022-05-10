Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! 3 Gün Önce Kabus Yaşanmıştı; Bir Kez Daha Fiyat Artışı Yapıldı! 10 Mayıs Sigara Fiyatları…
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın kendi Twitter hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile öğrenilen son sigara zammından bu kez yeni bir grupta daha etkilendi. Philip Morris, BAT, JT ve TT çatısı altındaki sigaraların ardından Imperial Tobacco Grubu'na ait sigaralara da zam geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda ocak ve haziran ayı değerlemeleri doğrultusunda yılda yalnızca iki kez Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecekler, bu sene yılık ilk beş ayından üçüncü zammını aldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın kendi Twitter hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile öğrenilen son sigara zammından bu kez yeni bir grupta daha etkilendi. Philip Morris, BAT, JT ve TT çatısı altındaki sigaraların ardından Imperial Tobacco Grubu'na ait sigaralara da zam geldi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Philip Morris, BAT, JT, TT ve Imperial Tobacco sigaraları ne kadar? İşte, 10 Mayıs sigara fiyatları…
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10 May 2022 - 20:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.