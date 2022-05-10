- 10 May 2022 - 20:35

Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! 3 Gün Önce Kabus Yaşanmıştı; Bir Kez Daha Fiyat Artışı Yapıldı! 10 Mayıs Sigara Fiyatları…

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın kendi Twitter hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile öğrenilen son sigara zammından bu kez yeni bir grupta daha etkilendi. Philip Morris, BAT, JT ve TT çatısı altındaki sigaraların ardından Imperial Tobacco Grubu'na ait sigaralara da zam geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda ocak ve haziran ayı değerlemeleri doğrultusunda yılda yalnızca iki kez Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecekler, bu sene yılık ilk beş ayından üçüncü zammını aldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın kendi Twitter hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile öğrenilen son sigara zammından bu kez yeni bir grupta daha etkilendi. Philip Morris, BAT, JT ve TT çatısı altındaki sigaraların ardından Imperial Tobacco Grubu'na ait sigaralara da zam geldi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Philip Morris, BAT, JT, TT ve Imperial Tobacco sigaraları ne kadar? İşte, 10 Mayıs sigara fiyatları…

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10 May 2022 - 20:35 - Yaşam

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