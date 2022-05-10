Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Düşüş Geliyor! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor!
Mart ayının zam şampiyonu olarak ani yükselişini belgeleyen ürünlerden biri olan motorin fiyatları, mayıs ayında da artışını sürdürüyor. Benzine gelen zam da motorin ile benzin arasındaki makası yeniden kapatırken; akaryakıt alışverişini günlük olarak gerçekleştirmek zorunda olan vatandaşlar güncel akaryakıt ve otogaz (LPG) fiyatlarını merak ediyor. İşte detaylar...
Mart ayının zam şampiyonu olarak ani yükselişini belgeleyen ürünlerden biri olan motorin fiyatları, mayıs ayında da artışını sürdürüyor. Benzine gelen zam da motorin ile benzin arasındaki makası yeniden kapatırken; akaryakıt alışverişini günlük olarak gerçekleştirmek zorunda olan vatandaşlar güncel akaryakıt ve otogaz (LPG) fiyatlarını merak ediyor. Peki, 10 Mayıs Benzine ve motorine zam var mı? 10 Mayıs benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte, 10 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları.
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10 May 2022 - 20:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.