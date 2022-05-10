Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Düşüş Geliyor! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor!

Mart ayının zam şampiyonu olarak ani yükselişini belgeleyen ürünlerden biri olan motorin fiyatları, mayıs ayında da artışını sürdürüyor. Benzine gelen zam da motorin ile benzin arasındaki makası yeniden kapatırken; akaryakıt alışverişini günlük olarak gerçekleştirmek zorunda olan vatandaşlar güncel akaryakıt ve otogaz (LPG) fiyatlarını merak ediyor. Peki, 10 Mayıs Benzine ve motorine zam var mı? 10 Mayıs benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte, 10 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...