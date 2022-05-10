Mahkum Dizisine Cemre Yeniden Dönüyor! Yapımcı, Senarist, Yönetmen Devrede; Savaş’tan Sonra Kıyamet Kopacak! Gümbür Gümbür…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da öyle bir olaya imza atıldı ki, Türk Televizyon dünyasında 8,9 şiddetinde deprem olacak! Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakteri resmen yeniden ekranlara dönüyor! Yapımcı, senarist ve yönetmeninin devrede olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Savaş karakterinin de diziye giriş yapması her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Hayal Köseoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter ve Tugay Mercan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorlarını kıran Mahkum dizisinden birkaç bölüm önce ayrılan Seray Kaya’nın yeniden dönüş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.