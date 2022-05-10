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10 May 2022 - 16:48

Mahkum Dizisine Cemre Yeniden Dönüyor! Yapımcı, Senarist, Yönetmen Devrede; Savaş’tan Sonra Kıyamet Kopacak! Gümbür Gümbür…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da öyle bir olaya imza atıldı ki, Türk Televizyon dünyasında 8,9 şiddetinde deprem olacak! Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakteri resmen yeniden ekranlara dönüyor! Yapımcı, senarist ve yönetmeninin devrede olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Savaş karakterinin de diziye giriş yapması her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…