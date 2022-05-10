- 10 May 2022 - 16:48 G: 10 May 2022 - 16:50

Mahkum Dizisine Cemre Yeniden Dönüyor! Yapımcı, Senarist, Yönetmen Devrede; Savaş’tan Sonra Kıyamet Kopacak! Gümbür Gümbür…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da öyle bir olaya imza atıldı ki, Türk Televizyon dünyasında 8,9 şiddetinde deprem olacak! Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakteri resmen yeniden ekranlara dönüyor! Yapımcı, senarist ve yönetmeninin devrede olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Savaş karakterinin de diziye giriş yapması her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Hayal Köseoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter ve Tugay Mercan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorlarını kıran Mahkum dizisinden birkaç bölüm önce ayrılan Seray Kaya’nın yeniden dönüş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 May 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Evleniyor! Türkan Salya Sümük Ağlayacak; Rüçhan İmzaları Attırdı! Türkan Bebeğiyle Baba Evine… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Evleniyor! Türkan Salya Sümük Ağlayacak; Rüçhan İmzaları Attırdı! Türkan Bebeğiyle Baba Evine…
Yasak Elma Sil Baştan Yazılıyor Entrika Asıl Şimdi Başlıyor! İki Yeni İsim Geliyor! Eda Ece’nin Tahtına Gelecekler, Ortalığı İnletecekler! İmzalar Atıldı! mask
Yasak Elma Sil Baştan Yazılıyor Entrika Asıl Şimdi Başlıyor! İki Yeni İsim Geliyor! Eda Ece’nin Tahtına Gelecekler, Ortalığı İnletecekler! İmzalar Atıldı!
Kaderimin Oyunu Bu Ayrılık ile Sarsılacak! Seyirci Gözyaşına Boğulabilir! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal… mask
Kaderimin Oyunu Bu Ayrılık ile Sarsılacak! Seyirci Gözyaşına Boğulabilir! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal…
Teşkilat Dizisinde İnanılmaz Veda! 3 İsim Birden Resti Çekti, Dizi Bitiyor! Artık Bu İsimler Olmayacak… Büyük Final Şoku! Neler Oluyor Neler… mask
Teşkilat Dizisinde İnanılmaz Veda! 3 İsim Birden Resti Çekti, Dizi Bitiyor! Artık Bu İsimler Olmayacak… Büyük Final Şoku! Neler Oluyor Neler…
Yargı Dizisinde Ceylin Karmaşası Sonunda Çözüldü! Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Belli Oldu; Her Şey Yerle Bir Oldu! Skandallar Arka Arkaya Patlıyor… mask
Yargı Dizisinde Ceylin Karmaşası Sonunda Çözüldü! Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Belli Oldu; Her Şey Yerle Bir Oldu! Skandallar Arka Arkaya Patlıyor…
Yasak Elma Dizisinde Doğan Kalp Krizinden Ölecek! Hayatının Şokunu Yaşadı; Karşısında Gördükleri Tir Tir Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık… mask
Yasak Elma Dizisinde Doğan Kalp Krizinden Ölecek! Hayatının Şokunu Yaşadı; Karşısında Gördükleri Tir Tir Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız ve Çağatay Yeniden Evleniyor! Doğan’a Darbe Üzerine Darbe Geliyor… Twitter Sallanıyor; Instagram Karıştı! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız ve Çağatay Yeniden Evleniyor! Doğan’a Darbe Üzerine Darbe Geliyor… Twitter Sallanıyor; Instagram Karıştı!
Yasak Elma 141. Bölüm Full İzle! Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu yaşattı! 9 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Yasak Elma 141. Bölüm Full İzle! Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu yaşattı! 9 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi Yerden Yere Vurdu! “Olay Don Değilmiş” Göndermesi Şok Etti; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… mask
Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi Yerden Yere Vurdu! “Olay Don Değilmiş” Göndermesi Şok Etti; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrıldı Mı? Görenlerin Tüyleri Ürperdi; Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer Seren Serengil... mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrıldı Mı? Görenlerin Tüyleri Ürperdi; Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer Seren Serengil...
Seda Sayan Hayatının Şokunu 25 Yaş Küçük Aşkıyla Yaşadı! Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor; Aldattığı Konuşuluyordu! “Pes!” mask
Seda Sayan Hayatının Şokunu 25 Yaş Küçük Aşkıyla Yaşadı! Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor; Aldattığı Konuşuluyordu! “Pes!”
Survivor Nisa’nın Sonu Eski Sevgilisinden Beter Oldu! Rezil Olduğuyla Kaldı; Acun Ilıcalı’ya “Yeter Artık” Dedi! Evine Dönüyor… mask
Survivor Nisa’nın Sonu Eski Sevgilisinden Beter Oldu! Rezil Olduğuyla Kaldı; Acun Ilıcalı’ya “Yeter Artık” Dedi! Evine Dönüyor…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Evleniyor! Türkan Salya Sümük Ağlayacak; Rüçhan İmzaları Attırdı! Türkan Bebeğiyle Baba Evine… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Evleniyor! Türkan Salya Sümük Ağlayacak; Rüçhan İmzaları Attırdı! Türkan Bebeğiyle Baba Evine…
Survivor Murat Ceylan’ın Survivor Kazancı Beyin Patlattı! Böylesi Ne Kuyumcuda Var, Ne Bankada… Resmen Para Basıyor… mask
Survivor Murat Ceylan’ın Survivor Kazancı Beyin Patlattı! Böylesi Ne Kuyumcuda Var, Ne Bankada… Resmen Para Basıyor…
Seda Sayan’ın Yeni Kocasının Açıklamaları Nutuk Dondurdu! “Kadın, Kadın Olacak Be…” Bu Nasıl Açıklama? Sosyal Medya Seda Sayan’la Çalkalanıyor, Kimse İnanamıyor! mask
Seda Sayan’ın Yeni Kocasının Açıklamaları Nutuk Dondurdu! “Kadın, Kadın Olacak Be…” Bu Nasıl Açıklama? Sosyal Medya Seda Sayan’la Çalkalanıyor, Kimse İnanamıyor!
Teşkilat’ın Dayı’sı Yastan Yasa Soktu, Milyonları Resmen Ağlatarak Harap Etti! Öldü, Diziden Ayrıldı! Twitter Sallanıyor… Bombalar Ardı Ardına Patladı! mask
Teşkilat’ın Dayı’sı Yastan Yasa Soktu, Milyonları Resmen Ağlatarak Harap Etti! Öldü, Diziden Ayrıldı! Twitter Sallanıyor… Bombalar Ardı Ardına Patladı!
Hande Yener Sandalye Dansıyla Dillerin Lal Olmasına Sebep Oldu! Milyonlar Bu Sandalye Dansıyla İrkildi, “Yok Artık Neler Neler” mask
Hande Yener Sandalye Dansıyla Dillerin Lal Olmasına Sebep Oldu! Milyonlar Bu Sandalye Dansıyla İrkildi, “Yok Artık Neler Neler”
Gülben Ergen Hayranları Donakaldı! Ergen’in Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi… Sahnede Yaşadığı Korku Dolu Kazanın Sonrasında O Açıklama Yeri Göğü Titretti! mask
Gülben Ergen Hayranları Donakaldı! Ergen’in Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi… Sahnede Yaşadığı Korku Dolu Kazanın Sonrasında O Açıklama Yeri Göğü Titretti!
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Olay! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor! mask
Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Olay! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor!
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! 3 Gün Önce Kabus Yaşanmıştı; Bir Kez Daha Fiyat Artışı Yapıldı! 10 Mayıs Sigara Fiyatları… mask
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! 3 Gün Önce Kabus Yaşanmıştı; Bir Kez Daha Fiyat Artışı Yapıldı! 10 Mayıs Sigara Fiyatları…
A101 Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Titreten İndirim! Fiyatlar Etiketin Yarısı Oldu Olacak! Ağzına Kadar İnsanla Doldu… mask
A101 Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Titreten İndirim! Fiyatlar Etiketin Yarısı Oldu Olacak! Ağzına Kadar İnsanla Doldu…
Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak! mask
Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak!
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 7 Liralık İndirim! Son Dakika Haberi Geldi; Torba Yasası Devreye Girdi! Neredeyse Bedava… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 7 Liralık İndirim! Son Dakika Haberi Geldi; Torba Yasası Devreye Girdi! Neredeyse Bedava…
Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi Yerden Yere Vurdu! “Olay Don Değilmiş” Göndermesi Şok Etti; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… mask
Demet Akalın, Aleyna Tilki’yi Yerden Yere Vurdu! “Olay Don Değilmiş” Göndermesi Şok Etti; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP