İrem Derici İsyan Etti! Cem Belevi’ye Karşı Ateş Püskürdü! Her Şeyi İfşa Edeceğini Söyledi!

Mutluluk pozları veren çiftin ilişkisi fırtına gibi bir sonla bitmişti. İlişkilerinin bitmesine rağmen ikilinin arasındaki sular durulmadı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici aldatıldığı gerekçesiyle şarkıcı Cem Belevi ile olan ilişkisine son vermişti. Şarkıcı Cem Belevi ise iddaları yalanlayıp aldatmadığını dile getirmişti. Bunun üzerine ilk kez ihanete uğramadığını belirten şarkıcı Derici, ilkini affettiğini fakat ikincisinde ise ilişkiyi bitirdiğini söyledi.

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