İrem Derici İsyan Etti! Cem Belevi’ye Karşı Ateş Püskürdü! Her Şeyi İfşa Edeceğini Söyledi!
İrem Derici Cem belevi’yi hedef aldı. Sosyal medya üzerinden Cem Belevi’ye öyle sözler söyledi ki herkes şok oldu.
Mutluluk pozları veren çiftin ilişkisi fırtına gibi bir sonla bitmişti. İlişkilerinin bitmesine rağmen ikilinin arasındaki sular durulmadı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici aldatıldığı gerekçesiyle şarkıcı Cem Belevi ile olan ilişkisine son vermişti. Şarkıcı Cem Belevi ise iddaları yalanlayıp aldatmadığını dile getirmişti. Bunun üzerine ilk kez ihanete uğramadığını belirten şarkıcı Derici, ilkini affettiğini fakat ikincisinde ise ilişkiyi bitirdiğini söyledi.
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10 May 2022 - 16:39 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.