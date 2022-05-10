Emekli, Memur ve Yetime Büyük Müjde! Zam Üzerine Zam Geliyor; Yeniden Hesaplanması Masaya Yatırıldı! Tam Tamına…

Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan emekli ve memur ara zammı ile birlikte 3600 ek gösterge için de sona gelindi. Mayıs ayının işaret edildiği ek göstergede hangi görevliye ne kadar maaş artışı yapılacağı da belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? 3600 ek göstergede son durum ne, maaş farkı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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