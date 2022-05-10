- 10 May 2022 - 17:08 G: 10 May 2022 - 17:13

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, El Kol Titriyor… Cinsel Hayatları Mevzu Bahis Olunca…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşkı bu açıklamaların ardından iddialara göre başladığı gibi bitti! Öyle bir açıklama geldi ki, eller kollar resmen titredi! Cinsel hayatları mevzu bahis olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, milyonların şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenecekleri konuşulan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenmeye karar vermişlerdi. Düğünlerine yakın arkadaşları gelen çiçeği burnunda çiftten Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ise katılmamaya karar vermişti. Seda Sayan’ın evlendiği anlarda sevgisiyle ciğer yediği ortaya çıkan Oğulcan Engin, hayranlarını derinden üzmüştü. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında nasıl bir açıklama yapıldı?

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10 May 2022 - 17:08 Ankara- Yaşam

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