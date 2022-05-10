- 10 May 2022 - 17:28 G: 10 May 2022 - 17:39

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Acun Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Maaşa Zam İşe Son! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın ifşaların önüne geçmek için tüm çabasını ortaya koymasına rağmen kazanan takımın belli olması ağızları açık bıraktı. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması büyük bir heyecanla devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında dev bir mücadele yaşanmıştı. Kazanan takımsa Maviler olmuş ve Hull City maçını İngiltere’de izleme şansı bulmuşlardı. Gündeme bomba gibi düşen bu durumun ardından bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyununun kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 May 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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