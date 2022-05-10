Survivor Ekstra’da Büyük Aşk Patladı! Canlı Yayında “Seni Seviyorum” Dedi; Ağızlar Açık Kaldı! Apar Topar Boşamasının Ardından…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Ekstra masası yorumcuları sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyorlardı. Semih Öztürk’ün ansız vedasından sonra gözler sunucuları olan Furkan Dede, Murat Özarı, Hanzade Ofluoğlu ve İhsan Tarkan’a çevrilmişti. Özellikle masanın en çok konuşulan isimlerinden olan İhsan Tarkan’ın yeni aşkına ilanı ise büyük bir şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?

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