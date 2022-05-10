- 10 May 2022 - 17:57 G: 10 May 2022 - 18:11

Survivor Ekstra’da Büyük Aşk Patladı! Canlı Yayında “Seni Seviyorum” Dedi; Ağızlar Açık Kaldı! Apar Topar Boşamasının Ardından…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor Ekstra’da büyük aşk resmen patlak verdi! Canlı yayında ve 83 milyonun önünde “Seni seviyorum” diyen isimler; ağızların açık kalmasına neden oldu! Apar topar boşanmasının ardından o isimle anılan isimler dengelerin değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Ekstra masası yorumcuları sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyorlardı. Semih Öztürk’ün ansız vedasından sonra gözler sunucuları olan Furkan Dede, Murat Özarı, Hanzade Ofluoğlu ve İhsan Tarkan’a çevrilmişti. Özellikle masanın en çok konuşulan isimlerinden olan İhsan Tarkan’ın yeni aşkına ilanı ise büyük bir şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?

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10 May 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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