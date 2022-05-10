Camdaki Kız Dizisinde Sedat – Nalan Boşanıyor! Feride Kahrından İnim İnim İnleyecek; Hayri’ye Gelinlik Bakmaya Başladılar!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan için son durağa gelindi. Boşanacakları ortaya çıkan Sedat ve Nalan çifti milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Tek derdi Sedat’tan Nalan’ın çocuğunun olması olan Feride ise bu boşanma haberiyle birlikte adeta kahrından inim inim inleyecek! İşte Hayri’yle gelinlik baktıran o fragman…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Camdaki Kız’ın yeni bölümünde ise Sedat ve Nalan’ın hikayesinin bittiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.