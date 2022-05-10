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10 May 2022 - 18:26

Camdaki Kız Dizisinde Sedat – Nalan Boşanıyor! Feride Kahrından İnim İnim İnleyecek; Hayri’ye Gelinlik Bakmaya Başladılar!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan için son durağa gelindi. Boşanacakları ortaya çıkan Sedat ve Nalan çifti milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Tek derdi Sedat’tan Nalan’ın çocuğunun olması olan Feride ise bu boşanma haberiyle birlikte adeta kahrından inim inim inleyecek! İşte Hayri’yle gelinlik baktıran o fragman…