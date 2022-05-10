Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere Nefesleri Kesti! İncecik Bacaklarını Kanıtladı; Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin 60. bölümüyle ekranlara veda edece ve son birkaç bölümünün kaldığı biliniyor. Efsane dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere ise aynı Eyşan gibi yıllar geçse bile unutulmayacak bir karaktere imzasını attı. Cansu Dere’nin sosyal medya hesabına girenler ise alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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