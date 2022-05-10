Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere Nefesleri Kesti! İncecik Bacaklarını Kanıtladı; Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, nefesleri kesti. Mükemmel fiziğini kanıtlayan Cansu Dere, incecik bacaklarıyla bir bakanı bir daha baktırdı! Kasığına kadar açılan derin dekolteli kıyafetiyle alev alev yakan Cansu Dere, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin 60. bölümüyle ekranlara veda edece ve son birkaç bölümünün kaldığı biliniyor. Efsane dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere ise aynı Eyşan gibi yıllar geçse bile unutulmayacak bir karaktere imzasını attı. Cansu Dere’nin sosyal medya hesabına girenler ise alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.