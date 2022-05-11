Para İçin Aşkından Vazgeçen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgiyi Paraya Tercih Eden O Burçlar…
Her burcun insanı aşık olunca gözünü kararıp, sadece aşkını yaşamıyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine daha zengin bir aşk bulduğunda her şeyi ardında bırakıp, yeni bir aşka kolaylıkla yelken açabiliyor. Sizde konu para olunca aşkından vazgeçen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı aşık olunca gözünü kararıp, sadece aşkını yaşamıyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine daha zengin bir aşk bulduğunda her şeyi ardında bırakıp, yeni bir aşka kolaylıkla yelken açabiliyor. Peki, para için aşkından vazgeçen burçlar hangisidir? İşte sevgiyi paraya tercih eden o burçlar…
11 May 2022 - 11:31 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.