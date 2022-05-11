Her burcun insanı Kovalar ya da Yaylar gibi sabahlara kadar gece kulübü gezmelerinde olmuyor. Bu listede yer alan burçlar Kovalar ve Yayların aksine sürekli olarak evde vakit geçirmek ve evlerinden ayrılmamak istiyor! Peki, evde vakit geçirmeyi seven burçlar hangisidir? İşte en evcil o burçlar…