İyilik Dizisinin Neslihan’ı Hatice Şendil’de Estetik Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Hatice Şendil Estetikli mi?
Ünlüler dünyasında oldukça popüler olan estetik, şimdilerde pek çok ünlünün burnundan kaz ayaklarına kadar her bir detayı yeniden şekillendirtmek istemesine neden oldu. Bu ünlülerden biri olup olmadığı merak edilen Hatice Şendil ise, hakkında çıkan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi! İşte Hatice Şendil ve merak edilen tüm detaylar...
Ünlüler dünyasında oldukça popüler olan estetik, şimdilerde pek çok ünlünün burnundan kaz ayaklarına kadar her bir detayı yeniden şekillendirtmek istemesine neden oldu. Bu ünlülerden biri olup olmadığı merak edilen Hatice Şendil ise, hakkında çıkan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi! Peki, Hatice Şendil estetikli mi? Hatice Şendil estetik mi yaptırdı? Hatice Şendil doğal hali nasıl? İşte, detaylar…
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11 May 2022 - 11:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.