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11 May 2022 - 11:37

İyilik Dizisinin Neslihan’ı Hatice Şendil’de Estetik Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Hatice Şendil Estetikli mi?

Ünlüler dünyasında oldukça popüler olan estetik, şimdilerde pek çok ünlünün burnundan kaz ayaklarına kadar her bir detayı yeniden şekillendirtmek istemesine neden oldu. Bu ünlülerden biri olup olmadığı merak edilen Hatice Şendil ise, hakkında çıkan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi! İşte Hatice Şendil ve merak edilen tüm detaylar...