Survivor’da Kan Donduran Diskalifiye! Üst Baş Yırtıldı; Ağız Burun Kavga Edildi! Kameralara Bile Yansımadı, Öyle Bir Olay Oldu Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Merve ve Parviz’den sonra kan donduran bir diskalifiyenin daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Üst baş yırtarak birbiriyle ağız burun kavga eden yarışmacıların o anları ise televizyon kurallarından dolayı ekranlara bile gelmedi! Öyle bir olay yaşandı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu için büyük bir mücadele verilmişti. Kırmızı takımın ödülü kazanıp karnını doyurması ise sevenlerini rahatlatmıştı. Şimdi ise kan donduran bir diskalifiyenin kapıda olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.