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11 May 2022 - 11:27

Survivor’da Kan Donduran Diskalifiye! Üst Baş Yırtıldı; Ağız Burun Kavga Edildi! Kameralara Bile Yansımadı, Öyle Bir Olay Oldu Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Merve ve Parviz’den sonra kan donduran bir diskalifiyenin daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Üst baş yırtarak birbiriyle ağız burun kavga eden yarışmacıların o anları ise televizyon kurallarından dolayı ekranlara bile gelmedi! Öyle bir olay yaşandı ki…