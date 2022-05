Anasayfa/

11 May 2022 - 11:40

Migros Marketten Beyaz Et İçin Dev İndirim! Şenpiliç, Beypiliç, Banvit Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 11 Mayıs 2022 Fiyat Listesi!

Türkiye’nin indirimleri ile ünü market zincirlerinden biri olan Migros marketleri, bu haftaki dev indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. İndirimlerini özellikle beyaz et ve et ürünlerinde gerçekleştiren Migros marketleri, Şenpiliç, Beypiliç, Banvit gibi tüm tavuk ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketlerde ki beyaz et indiriminin detayları...