Migros Marketten Beyaz Et İçin Dev İndirim! Şenpiliç, Beypiliç, Banvit Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 11 Mayıs 2022 Fiyat Listesi!
Türkiye’nin indirimleri ile ünü market zincirlerinden biri olan Migros marketleri, bu haftaki dev indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. İndirimlerini özellikle beyaz et ve et ürünlerinde gerçekleştiren Migros marketleri, Şenpiliç, Beypiliç, Banvit gibi tüm tavuk ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketlerde ki beyaz et indiriminin detayları...
Türkiye’nin indirimleri ile ünü market zincirlerinden biri olan Migros marketleri, bu haftaki dev indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. İndirimlerini özellikle beyaz et ve et ürünlerinde gerçekleştiren Migros marketleri, Şenpiliç, Beypiliç, Banvit gibi tüm tavuk ürünlerinde indirime gitti. Peki, Şenpiliç, Beypiliç, Banvit fileto, bonfile, baget, bütün tavuk kg kaç TL, ne kadar? Migros beyaz et ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
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11 May 2022 - 11:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.