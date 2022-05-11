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11 May 2022 - 11:58

Mahkum Dizisinde Büge ve Fırat Evleniyor! Senaryo Komple Değişti; Barış Darbeleri Üst Üste Yiyor… “Bu Kadarı da Pes”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde büyük bir senaryo değişikliği yaşandı! Büge ve Fırat’ın evleneceği gündeme bomba gibi düşerken; Barış’ın ise almış olduğu darbeler sonrasında intihar edeceğine dair yorumlar yapıldı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o gelişme…