- 11 May 2022 - 11:58 G: 11 May 2022 - 12:12

Mahkum Dizisinde Büge ve Fırat Evleniyor! Senaryo Komple Değişti; Barış Darbeleri Üst Üste Yiyor… “Bu Kadarı da Pes”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde büyük bir senaryo değişikliği yaşandı! Büge ve Fırat’ın evleneceği gündeme bomba gibi düşerken; Barış’ın ise almış olduğu darbeler sonrasında intihar edeceğine dair yorumlar yapıldı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o gelişme…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. Reyting rekortmeni dizisinin 28. bölümde sezon finali yapacağı ortaya çıkmışken; hikayede de hızlanma yaşanmaya başladı! Büge ve Fırat’ın karşı karşıya gelmesiyle birlikte evlenecekleri resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 May 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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