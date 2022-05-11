- 11 May 2022 - 12:28 G: 11 May 2022 - 12:42

İbo Show’da İlan-ı Aşk Canlı Yayını İkiye Yardı! “Utanmanız Yok Mu?” Konuklar Neye Uğradığını Şaşırdı! İmparatordan Beklenmeyen Atak…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da ilan-ı aşk anları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce kişiden tepki alan İbo Show için “Utanmanız yok mu” yorumları yapıldı! Konuklar neye uğradığını şaşırırken; İmparator İbrahim Tatlıses’ten beklenmeyen bir atak geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her hafta konuk olarak davet ettiği isimlerle seyircisine keyifli dakikalar yaşatan İbo Show, bu hafta Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ramazan bayramından dolayı kısa bir ara veren İbo Show’un son konukları ise Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Dilan Çıtak Tatlıses ve Ekin Uzunlar olmuştu. Yeni haftanın konuk olarak ağırlanacak isimleri ise fragmanla birlikte ortaya çıktı. Yeni bölümde yapılan ilan-ı aşk ise tepkiler topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 May 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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