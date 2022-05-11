İbo Show’da İlan-ı Aşk Canlı Yayını İkiye Yardı! “Utanmanız Yok Mu?” Konuklar Neye Uğradığını Şaşırdı! İmparatordan Beklenmeyen Atak…

Her hafta konuk olarak davet ettiği isimlerle seyircisine keyifli dakikalar yaşatan İbo Show, bu hafta Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ramazan bayramından dolayı kısa bir ara veren İbo Show’un son konukları ise Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Dilan Çıtak Tatlıses ve Ekin Uzunlar olmuştu. Yeni haftanın konuk olarak ağırlanacak isimleri ise fragmanla birlikte ortaya çıktı. Yeni bölümde yapılan ilan-ı aşk ise tepkiler topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!