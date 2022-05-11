Survivor Yarışmasında Skandal Aşık Kavgası! Nisa – Ogeday Birbirlerine Girdiler… Üç Gün Önce “Aşkım” Üç Gün Sonra Kanlı Bıçak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşayan Survivor’da ödül için büyük bir mücadele verilmişti. Ogeday ve Nisa arasındaki skandal kavga ise hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! Peki, Ogeday ve Nisa neden birbirlerine girdiler?

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