Survivor Yarışmasında Skandal Aşık Kavgası! Nisa – Ogeday Birbirlerine Girdiler… Üç Gün Önce “Aşkım” Üç Gün Sonra Kanlı Bıçak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyircilerin nefeslerini kesen bir olay yaşandı! Ogeday ve Nisa’nın skandal aşık kavgası birbirlerine girerek sonuçlandı. Üç gün önce birbirlerine “Aşkım” diyen isimler şimdide kanlı bıçaklı oldular! Milyonları şok eden bu gelişme dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşayan Survivor’da ödül için büyük bir mücadele verilmişti. Ogeday ve Nisa arasındaki skandal kavga ise hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! Peki, Ogeday ve Nisa neden birbirlerine girdiler?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.