Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Ters Köşe! Akça Hatun Son Nefesini Verecekti Ama Karar Çıktı! O İsim…
TRT1 ekranlarının heyecan ile izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Üçüncü sezon onayını alması nedeniyle yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, sezon finalinden önce sevilen bir karakterine daha veda etmiş bulunuyor. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının heyecan ile izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Üçüncü sezon onayını alması nedeniyle yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, sezon finalinden önce sevilen bir karakterine daha veda etmiş bulunuyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ayrılacak olan oyuncu kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine kim veda ediyor? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 12:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.