- 13 May 2022 - 12:33 G: 13 May 2022 - 13:10

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Ters Köşe! Akça Hatun Son Nefesini Verecekti Ama Karar Çıktı! O İsim…

TRT1 ekranlarının heyecan ile izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Üçüncü sezon onayını alması nedeniyle yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, sezon finalinden önce sevilen bir karakterine daha veda etmiş bulunuyor. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarının heyecan ile izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Üçüncü sezon onayını alması nedeniyle yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, sezon finalinden önce sevilen bir karakterine daha veda etmiş bulunuyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ayrılacak olan oyuncu kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine kim veda ediyor? İşte, detaylar…

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13 May 2022 - 12:33 - Dizi Haberleri

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