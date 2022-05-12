A101 Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde İndirime Gitti! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 143 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 33 TL’ye Düştü!
Ramazan ayından bu yana gerçekleştirdiği indirimleri ile müşterilerini memnun etmeyi sürdüren A101 marketleri haftanın ikinci aktüel ürünleri kataloğunu yayınlamış bulunuyor. Pek çok elektronik üründe indirime giden A101 marketleri, vatandaşın en çok tükettiği ayçiçek ve şekeri de indirime sokmayı ihmal etmiyor. İşte son indirimler ile ilgili detaylar...
Ramazan ayından bu yana gerçekleştirdiği indirimleri ile müşterilerini memnun etmeyi sürdüren A101 marketleri haftanın ikinci aktüel ürünleri kataloğunu yayınlamış bulunuyor. Pek çok elektronik üründe indirime giden A101 marketleri, vatandaşın en çok tükettiği ayçiçek ve şekeri de indirime sokmayı ihmal etmiyor. Peki, A101’in bu haftaki indirimleri neler? A101 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu hangi ürünler var? A101 ayçiçek yağı, şeker kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…
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12 May 2022 - 22:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.