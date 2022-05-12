A101 Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde İndirime Gitti! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 143 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 33 TL’ye Düştü!

Ramazan ayından bu yana gerçekleştirdiği indirimleri ile müşterilerini memnun etmeyi sürdüren A101 marketleri haftanın ikinci aktüel ürünleri kataloğunu yayınlamış bulunuyor. Pek çok elektronik üründe indirime giden A101 marketleri, vatandaşın en çok tükettiği ayçiçek ve şekeri de indirime sokmayı ihmal etmiyor. Peki, A101’in bu haftaki indirimleri neler? A101 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu hangi ürünler var? A101 ayçiçek yağı, şeker kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

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