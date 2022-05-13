Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
Bir süredir kameralardan uzak olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yeniden kameralar karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri ile denk gelen Erhan Güleryüz, hayatı boyunca neden güneş gözlüğü taktığını açıklayarak, hayranların şoke etmeyi de başardı. Sizde Erhan Güleryüz ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir kameralardan uzak olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yeniden kameralar karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri ile denk gelen Erhan Güleryüz, hayatı boyunca neden güneş gözlüğü taktığını açıklayarak, hayranların şoke etmeyi de başardı. Öte yandan Erhan Güleryüz’ün yaşını ve özel yaşamına dair diğer detayları duyanlar, hayrete düştü! Peki, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz kaç yaşında? Erhan Güleryüz kimdir, aslen nereli? Erhan Güleryüz neden güneş gözlüğü takıyor? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 12:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.