Anasayfa/

Foto Galeri/

13 May 2022 - 12:33

Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?

Bir süredir kameralardan uzak olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yeniden kameralar karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün magazin muhabirleri ile denk gelen Erhan Güleryüz, hayatı boyunca neden güneş gözlüğü taktığını açıklayarak, hayranların şoke etmeyi de başardı. Sizde Erhan Güleryüz ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...