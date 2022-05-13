Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti!
Medya dünyasının sıkı sıkıya takip edilen çiftlerinden biri olan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ilişkisindeki son nokta bir hayli merak edilir hale geldi. 2021 yılının Şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikilisinin bir süredir yeniden ayrılacağı konuşuluyordu. işte o iddiaların detayları...
Medya dünyasının sıkı sıkıya takip edilen çiftlerinden biri olan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ilişkisindeki son nokta bir hayli merak edilir hale geldi. 2021 yılının Şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikilisinin bir süredir yeniden ayrılacağı konuşuluyordu. O iddialara dair ise hem Sinan Akçıl’dan hem de Burcu Kıratlı’dan arka arkaya beklenen açıklamalar geldi. Peki, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı mı? Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı neden boşandı? Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ne zaman, kaç kez boşandı? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 12:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.