Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?
Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Ah Belinda filmini yeniden seyirci ile buluşturmaya hazırlanan OGM Pictures, dizi severlere müjdeyi verdi. Seyirci ile yeniden buluşturulması için hazırlıkların başlandığı Ah Belinda isimli yapıma dair detaylar da bu müjdenin ardından netleşmeye başladı. İşte Ah Belinde filmi ile ilgili detaylar...
Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Ah Belinda filmini yeniden seyirci ile buluşturmaya hazırlanan OGM Pictures, dizi severlere müjdeyi verdi. Seyirci ile yeniden buluşturulması için hazırlıkların başlandığı Ah Belinda isimli yapıma dair detaylar da bu müjdenin ardından netleşmeye başladı. Öte yandan Sefirin Kızı isimli diziden bu yana ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül’ün de Ah Belinda isimli dizide yer alacağı iddia edildi. Peki, Ah Belinda filminin konusu nedir, hangi filimden uyarlama olacak? Ah Belinda filmi ne zaman başlayacak? Ah Belinda oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 12:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.