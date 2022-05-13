- 13 May 2022 - 12:35 G: 13 May 2022 - 13:13

Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?

Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Ah Belinda filmini yeniden seyirci ile buluşturmaya hazırlanan OGM Pictures, dizi severlere müjdeyi verdi. Seyirci ile yeniden buluşturulması için hazırlıkların başlandığı Ah Belinda isimli yapıma dair detaylar da bu müjdenin ardından netleşmeye başladı. İşte Ah Belinde filmi ile ilgili detaylar...

Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Ah Belinda filmini yeniden seyirci ile buluşturmaya hazırlanan OGM Pictures, dizi severlere müjdeyi verdi. Seyirci ile yeniden buluşturulması için hazırlıkların başlandığı Ah Belinda isimli yapıma dair detaylar da bu müjdenin ardından netleşmeye başladı. Öte yandan Sefirin Kızı isimli diziden bu yana ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül’ün de Ah Belinda isimli dizide yer alacağı iddia edildi. Peki, Ah Belinda filminin konusu nedir, hangi filimden uyarlama olacak? Ah Belinda filmi ne zaman başlayacak? Ah Belinda oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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13 May 2022 - 12:35 - Magazin

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