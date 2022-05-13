- 13 May 2022 - 12:36 G: 13 May 2022 - 13:13

Kardeşlerim Dizinde Ömer’in Babası Bakın Kim Çıktı! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! İşte Ortaya Çıkan Şok Detay…

ATV ekranlarından ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, izlenme rekorları kırmayı da sürdürüyor. Her hafta seyircisine muhakkak merak edecek bir konu bırakan Kardeşlerim dizisi, bu hafta ise, Eren kardeşlerin büyüğü olan Ömer’in aslında Suzan’ın oğlu olduğunun anlaşılmasından bu yana merak edilen bir soruya yanıt arıyor. İşte Kardeşlerim dizisinden son detaylar...

ATV ekranlarından ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, izlenme rekorları kırmayı da sürdürüyor. Her hafta seyircisine muhakkak merak edecek bir konu bırakan Kardeşlerim dizisi, bu hafta ise, Eren kardeşlerin büyüğü olan Ömer’in aslında Suzan’ın oğlu olduğunun anlaşılmasından bu yana merak edilen bir soruya yanıt arıyor. Ömer’in babasına dair tahminlere başlamış olan Kardeşlerim dizisi seyircisi ise, dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ile adeta şoke oluyor! Peki, ATV Kardeşlerim dizisi Ömer’in babası kim? Kardeşlerim dizisi Suzan oğlu Ömer’in babası Akif mi? İşte, detaylar…

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13 May 2022 - 12:36 - Dizi Haberleri

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