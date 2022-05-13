- 13 May 2022 - 12:36 G: 13 May 2022 - 13:13

Almanya’ya Anında Gidip Çalışabilirsiniz? Tam 65 Bin TL Maaş İle İşçi Alımı Yapıyor? Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın… İşte Başvuru Detayları

Avrupa’nın en gelişmiş sanayilerinden birine sahip olan Almanya geçmişte gerçekleştirdiği toplu işçi alımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem vasıflı hem de vasıfsız olarak işçi alımı gerçekleştirecek olan Almanya toplamda 1,5 milyon işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşte Gurbetçi olma yolunun anahtarı...

Avrupa’nın en gelişmiş sanayilerinden birine sahip olan Almanya geçmişte gerçekleştirdiği toplu işçi alımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem vasıflı hem de vasıfsız olarak işçi alımı gerçekleştirecek olan Almanya toplamda 1,5 milyon işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye’den de başvuruların kabul edileceği Almanya işçi alımı için detaylar da belli olmaya başladı. Peki, Almanya’ya çalışmak için nasıl gidilir? Almanya işçi alacak mı 2022? Almanya’da çalışmaları şartları neler, maaş ne kadar? Almanya işçi alımına nasıl başvurulur? İşte, detaylar…

13 May 2022 - 12:36 - Gündem

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