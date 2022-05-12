- 12 May 2022 - 11:30 G: 12 May 2022 - 11:39

Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil Fiyatları Açıklandı! 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda Sıfır Araçlar Ne Kadar?

Bu ay araç alacak olan vatandaşlar için sıfır otomobillerin mayıs fiyatları belli oldu. Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi dünyaca ünlü otomobil firmaları, mayıs ayı liste fiyatlarını paylaştı. İşte güncel otomobil fiyatları ile ilgili detaylar...

Bu ay araç alacak olan vatandaşlar için sıfır otomobillerin mayıs fiyatları belli oldu. Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi dünyaca ünlü otomobil firmaları, mayıs ayı liste fiyatlarını paylaştı. Peki, 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda sıfır araçlar ne kadar? Mayıs 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil hangisi? İşte, detaylar…

12 May 2022 - 11:30 - Yaşam

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