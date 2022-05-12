Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil Fiyatları Açıklandı! 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda Sıfır Araçlar Ne Kadar?
Bu ay araç alacak olan vatandaşlar için sıfır otomobillerin mayıs fiyatları belli oldu. Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi dünyaca ünlü otomobil firmaları, mayıs ayı liste fiyatlarını paylaştı. İşte güncel otomobil fiyatları ile ilgili detaylar...
Bu ay araç alacak olan vatandaşlar için sıfır otomobillerin mayıs fiyatları belli oldu. Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi dünyaca ünlü otomobil firmaları, mayıs ayı liste fiyatlarını paylaştı. Peki, 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda sıfır araçlar ne kadar? Mayıs 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil hangisi? İşte, detaylar…
12 May 2022 - 11:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.