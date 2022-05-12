Her ay burçları bekleyen şeyler, gezegenlerin ve yıldızların haritadaki konumu doğrultusunda belli oluyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeniden konumlanan gökyüzü ise, bu ayın aşkta ve işte şanslı olacak olan burçlarını çoktan bize göstermiş bulunuyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlardan birine sahipseniz; aşk için bir adım atmayı beklemenize artık gerek kalmıyor! Peki, mayıs ayında aşkı bulacak ve yuva kuracak burçlar hangisidir? İşte büyük sürprizler yaşayacak o burçlar…

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