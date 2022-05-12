Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu 200. bölümle başlayacaktı. Tüm oyuncular 200. bölüm için kutlama bile yapmıştı ama ATV ekranlarında beklenen 200 bölüm yayınlanmamıştı. Yapım ve kanal arasında çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizi, yayından kaldırılmayla son bulmuştu. Şimdi ise Acun Ilıcalı, aylar geçmesine rağmen şok bir atakta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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