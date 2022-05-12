Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü…
ATV ekranlarının en beğenilen projelerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için Acun Ilıcalı imzaları attı! Yayınlanması beklenen ama yayınlanmayan 200. bölüm için şok edici karar çıkarken; ATV’nin de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini gözden çıkardığı gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanmayan bölümü için çalışmalar resmen başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu 200. bölümle başlayacaktı. Tüm oyuncular 200. bölüm için kutlama bile yapmıştı ama ATV ekranlarında beklenen 200 bölüm yayınlanmamıştı. Yapım ve kanal arasında çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizi, yayından kaldırılmayla son bulmuştu. Şimdi ise Acun Ilıcalı, aylar geçmesine rağmen şok bir atakta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.