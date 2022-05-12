Apple Çıldırdı! İphone Fiyatları Hızla Düştü! Artık Herkes İphone Sahibi Olabilecek!

Ülkemizde ve dünyada lider konumda olan Apple her yıl satış rekorları kırmakta. Güvenilirliği ve işletim sistemi sayesinde tüm dünyanın beğenisini kazanmış olan Apple yeni ürünleriyle de beğenileri kazanmaya devam ediyor. Tasarımları ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Apple’ın İphone telefonlarında fiyatlar oldukça düştü. Ülkemizde dolar fiyatına endeksli olarak satışa sunulan İphon’larda dolar kurundaki haraketlilikler nedeniyle fiyatlar ucuzladı. Ucuz fiyatlarda alınabilecek İphone telefonlar ise şu şekilde listelenmiş.

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