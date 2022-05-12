Apple Çıldırdı! İphone Fiyatları Hızla Düştü! Artık Herkes İphone Sahibi Olabilecek!
En ucuz iphone telefonların fiyatı ne kadar? İphone telefonlar nereden ve nasıl daha ucuza alınır? Uygun fiyatlı iphone sahibi olmanın yolları nelerdir? İphone alınabilecek yerler nelerdir?
Ülkemizde ve dünyada lider konumda olan Apple her yıl satış rekorları kırmakta. Güvenilirliği ve işletim sistemi sayesinde tüm dünyanın beğenisini kazanmış olan Apple yeni ürünleriyle de beğenileri kazanmaya devam ediyor. Tasarımları ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Apple’ın İphone telefonlarında fiyatlar oldukça düştü. Ülkemizde dolar fiyatına endeksli olarak satışa sunulan İphon’larda dolar kurundaki haraketlilikler nedeniyle fiyatlar ucuzladı. Ucuz fiyatlarda alınabilecek İphone telefonlar ise şu şekilde listelenmiş.
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12 May 2022 - 11:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.