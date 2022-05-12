Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Alev Alev… Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! “Vay Fıstık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlayan Panorama masasında sunucu olarak yer alan Hakan Hatipoğlu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Alev alev yakan bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Halan Hatipoğlu’nun kız kardeşi Zeynep Hatipoğlu, görenlerin nefesini kesti! Binler kişiden “Vay fıstık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da bir dönem yarışmış olan Hakan Hatipoğlu daha sonra ise Survivor Panorama’da sunucu olarak yer almıştı. Söylemiş olduğu sözlerle Survivor yarışmasını izleyenlere farklı bir düşünceler yaratan Hakan Hatipoğlu kız kardeşiyle gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.