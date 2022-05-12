- 12 May 2022 - 12:25 G: 12 May 2022 - 12:26

Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Alev Alev… Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! “Vay Fıstık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlayan Panorama masasında sunucu olarak yer alan Hakan Hatipoğlu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Alev alev yakan bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Halan Hatipoğlu’nun kız kardeşi Zeynep Hatipoğlu, görenlerin nefesini kesti! Binler kişiden “Vay fıstık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da bir dönem yarışmış olan Hakan Hatipoğlu daha sonra ise Survivor Panorama’da sunucu olarak yer almıştı. Söylemiş olduğu sözlerle Survivor yarışmasını izleyenlere farklı bir düşünceler yaratan Hakan Hatipoğlu kız kardeşiyle gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 May 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında… mask
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında…
Survivor Nisa’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor’dan Çekilen Barış’tan Nisa Bölükbaşı Göndermesi! Dövdüğü İddia Edilmişti; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” mask
Survivor’dan Çekilen Barış’tan Nisa Bölükbaşı Göndermesi! Dövdüğü İddia Edilmişti; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!”
Survivor Mert Öcal – Sude Burcu Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Herkes Unuttu O Unutmadı, Yer Gök Resmen Sallandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert Öcal – Sude Burcu Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Herkes Unuttu O Unutmadı, Yer Gök Resmen Sallandı! Neler Oluyor?
Survivor Adem’in Nişanlısının Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Kaşla Göz Arasında Nişanı Takmıştı… “Yenge Bu Ne Güzellik!” Beğeni Yorumları… mask
Survivor Adem’in Nişanlısının Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Kaşla Göz Arasında Nişanı Takmıştı… “Yenge Bu Ne Güzellik!” Beğeni Yorumları…
Survivor Hikmet’in Diskalifiye Kararı Acun Ilıcalı’dan Çıktı! Çıkış Evrakları İmzalandı; Valizi Eline Verildi! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’in Diskalifiye Kararı Acun Ilıcalı’dan Çıktı! Çıkış Evrakları İmzalandı; Valizi Eline Verildi! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor?
Survivor Mert Öcal’ın Annesinin Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! “Seda Sayan Sandım!” Genç Kızlara Taş Çıkardı; “Sude İşin Zor!” Yorumlar Gırla… mask
Survivor Mert Öcal’ın Annesinin Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! “Seda Sayan Sandım!” Genç Kızlara Taş Çıkardı; “Sude İşin Zor!” Yorumlar Gırla…
Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Elini Attı; Son 3 Eleme… Geri Sayım Başladı! Dominik Adası Sallanıyor, Yıkılacak! mask
Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Elini Attı; Son 3 Eleme… Geri Sayım Başladı! Dominik Adası Sallanıyor, Yıkılacak!
Survivor’da Kan Donduran Diskalifiye! Üst Baş Yırtıldı! Adem, Hikmet ve Ogeday Ağız Burun Kavga Etti! Kameralara Bile Yansımadı... O İsim 13 Mayıs Diskalifiye Edilecek! mask
Survivor’da Kan Donduran Diskalifiye! Üst Baş Yırtıldı! Adem, Hikmet ve Ogeday Ağız Burun Kavga Etti! Kameralara Bile Yansımadı... O İsim 13 Mayıs Diskalifiye Edilecek!
Survivor Yarışmasında Skandal Aşık Kavgası! Nisa – Ogeday Birbirlerine Girdiler… Üç Gün Önce “Aşkım” Üç Gün Sonra Kanlı Bıçak… mask
Survivor Yarışmasında Skandal Aşık Kavgası! Nisa – Ogeday Birbirlerine Girdiler… Üç Gün Önce “Aşkım” Üç Gün Sonra Kanlı Bıçak…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü…
Hande Erçel’den Titreten Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Hayatında Böyle Hiç Ağlamadı; Üzeri Karalandı! Nikah Tarihleri… mask
Hande Erçel’den Titreten Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Hayatında Böyle Hiç Ağlamadı; Üzeri Karalandı! Nikah Tarihleri…
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında… mask
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında…
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Sabrı Taştı! “Artık Yeter” Dedi, Resti Çekti! Finali Görmeden Vedası Görülecek! “Hoşça Kal…” mask
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Sabrı Taştı! “Artık Yeter” Dedi, Resti Çekti! Finali Görmeden Vedası Görülecek! “Hoşça Kal…”
Alişan Eşi Buse Varol Kahreden Acısını Duyurdu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Sızlıyor… Görenler Yıkıldı! “Allah Sabır Versin!” mask
Alişan Eşi Buse Varol Kahreden Acısını Duyurdu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yürekler Sızlıyor… Görenler Yıkıldı! “Allah Sabır Versin!”
Survivor Nisa’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor?
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filminin Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak? mask
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filminin Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti! mask
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti!
İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Tek Celsede Boşandı! İbrahim Çelikkol Ve Mihre Çelikkol'un Neden Boşandı! Mihre Mutlu Kimdir? mask
İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Tek Celsede Boşandı! İbrahim Çelikkol Ve Mihre Çelikkol'un Neden Boşandı! Mihre Mutlu Kimdir?
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor? mask
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Alev Alev… Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! “Vay Fıstık!” mask
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Alev Alev… Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! “Vay Fıstık!”
Hep Gizli Sırları Olan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Yalan Dolan Olan O Burçlar…. mask
Hep Gizli Sırları Olan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Yalan Dolan Olan O Burçlar….
İlişkilerde En Sadık Burçlar Hangisidir? İşte Sevince Gözleri Başkasını Görmeyen O Burçlar… mask
İlişkilerde En Sadık Burçlar Hangisidir? İşte Sevince Gözleri Başkasını Görmeyen O Burçlar…
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları… mask
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü…
Mayıs Ayında Aşkı Bulacak Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Sürprizler Yaşayacak O Burçlar… mask
Mayıs Ayında Aşkı Bulacak Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Sürprizler Yaşayacak O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP