Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Alev Alev… Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! “Vay Fıstık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da bir dönem yarışmış olan Hakan Hatipoğlu daha sonra ise Survivor Panorama’da sunucu olarak yer almıştı. Söylemiş olduğu sözlerle Survivor yarışmasını izleyenlere farklı bir düşünceler yaratan Hakan Hatipoğlu kız kardeşiyle gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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