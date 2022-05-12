Her burcun insanından inanılmaz bir mütevazilik beklemesek de bu listede yer alan burçlar kadar da egoist olmaması gerektiğini düşünüyoruz! Evet bu burçlar, her hareketi ile kendisini dünyanın merkezi olduğunu sandığını gösteriyor. Peki, dünyanın merkezi olduğunu sanan burçlar hangisidir? İşte şımarık ve görgüsüz o burçlar…

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