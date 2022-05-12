Dünyanın Merkezi Olduğunu Sanan Burçlar Hangisidir? İşte Şımarık Ve Görgüsüz O Burçlar…
Her burcun insanından inanılmaz bir mütevazilik beklemesek de bu listede yer alan burçlar kadar da egoist olmaması gerektiğini düşünüyoruz! Evet bu burçlar, her hareketi ile kendisini dünyanın merkezi olduğunu sandığını gösteriyor. Sizde dünyanın merkezi sanan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanından inanılmaz bir mütevazilik beklemesek de bu listede yer alan burçlar kadar da egoist olmaması gerektiğini düşünüyoruz! Evet bu burçlar, her hareketi ile kendisini dünyanın merkezi olduğunu sandığını gösteriyor. Peki, dünyanın merkezi olduğunu sanan burçlar hangisidir? İşte şımarık ve görgüsüz o burçlar…
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12 May 2022 - 12:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.