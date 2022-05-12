- 12 May 2022 - 12:20 G: 12 May 2022 - 12:26

Dünyanın Merkezi Olduğunu Sanan Burçlar Hangisidir? İşte Şımarık Ve Görgüsüz O Burçlar…

Her burcun insanından inanılmaz bir mütevazilik beklemesek de bu listede yer alan burçlar kadar da egoist olmaması gerektiğini düşünüyoruz! Evet bu burçlar, her hareketi ile kendisini dünyanın merkezi olduğunu sandığını gösteriyor. Sizde dünyanın merkezi sanan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanından inanılmaz bir mütevazilik beklemesek de bu listede yer alan burçlar kadar da egoist olmaması gerektiğini düşünüyoruz! Evet bu burçlar, her hareketi ile kendisini dünyanın merkezi olduğunu sandığını gösteriyor. Peki, dünyanın merkezi olduğunu sanan burçlar hangisidir? İşte şımarık ve görgüsüz o burçlar…

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12 May 2022 - 12:20 - Burç Haberleri

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