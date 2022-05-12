"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı…
Dönem dönem Türkiye’de gözlenen sahte gelin çetelerine bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde tüm Türkiye’nin duyduğu sahte gelin çetesini çökertmek için düğmeye basan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ise, benzersiz bir başarıya imza attı. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı sahte gelin olayının detayları...
Dönem dönem Türkiye’de gözlenen sahte gelin çetelerine bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde tüm Türkiye’nin duyduğu sahte gelin çetesini çökertmek için düğmeye basan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ise, benzersiz bir başarıya imza attı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sahte gelin çetesi olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sahte gelin çetesi son durum ne? İşte, detaylar…
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12 May 2022 - 12:26 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.