"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı…

Dönem dönem Türkiye’de gözlenen sahte gelin çetelerine bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde tüm Türkiye’nin duyduğu sahte gelin çetesini çökertmek için düğmeye basan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ise, benzersiz bir başarıya imza attı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sahte gelin çetesi olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sahte gelin çetesi son durum ne? İşte, detaylar…

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