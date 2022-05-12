Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Mehmet Yalçınkaya’nın Masterchef yarışmasıyla anlaşmalarının bittiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Yalçınkaya’nın yerine gelecek isimse ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! CZN Burak ve Nusret gibi çok bilinen şeflerle çalışacağı konuşulan Acun Medya’nın o isimle imzaları attığı ortaya çıktı! Meğer Acun Ilıcalı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında nefes kesen bir mücadele yaşanmıştı. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; Biltekin ise 2. olarak yarışmaya veda etmişti. Yeni sezon için çalışmalar başlarken; şeflerden ise acı haberler gelmeye başlamıştı. Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşmaların imzalandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.