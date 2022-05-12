Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında nefes kesen bir mücadele yaşanmıştı. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; Biltekin ise 2. olarak yarışmaya veda etmişti. Yeni sezon için çalışmalar başlarken; şeflerden ise acı haberler gelmeye başlamıştı. Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşmaların imzalandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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