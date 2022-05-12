- 12 May 2022 - 20:58

Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Mehmet Yalçınkaya’nın Masterchef yarışmasıyla anlaşmalarının bittiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Yalçınkaya’nın yerine gelecek isimse ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! CZN Burak ve Nusret gibi çok bilinen şeflerle çalışacağı konuşulan Acun Medya’nın o isimle imzaları attığı ortaya çıktı! Meğer Acun Ilıcalı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında nefes kesen bir mücadele yaşanmıştı. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; Biltekin ise 2. olarak yarışmaya veda etmişti. Yeni sezon için çalışmalar başlarken; şeflerden ise acı haberler gelmeye başlamıştı. Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşmaların imzalandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 May 2022 - 20:58 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor?
Masterchef Yeni Jürileri Eskilerini Aratmayacak! O Şefler Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor… mask
Masterchef Yeni Jürileri Eskilerini Aratmayacak! O Şefler Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor…
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Veda Etti... CZN Burak, Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı… mask
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Veda Etti... CZN Burak, Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrıldığını Resmen Açıkladı! Acun Medya’yla İşi Bitti; Yeni Projesi Tokat Gibi Çarptı! “Güle Güle!” mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrıldığını Resmen Açıkladı! Acun Medya’yla İşi Bitti; Yeni Projesi Tokat Gibi Çarptı! “Güle Güle!”
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!” mask
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef… mask
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef…
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor… mask
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor? mask
“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?
Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı... mask
Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı...
Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor… mask
Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor…
Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı! mask
Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı!
59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı! mask
59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı!
Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi… mask
Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi…
Kardeşlerim Dizisinde Asiye – Doruk Krizi! Final Erkene Çekilebilir; Büyük Olay Çıktı! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye – Doruk Krizi! Final Erkene Çekilebilir; Büyük Olay Çıktı! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra… mask
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra…
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım… mask
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor? mask
“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?
Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı... mask
Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı...
Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor… mask
Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor…
Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı! mask
Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı!
59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı! mask
59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı!
Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi… mask
Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL