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12 May 2022 - 20:12

Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Kemal Özcanlı’dan şok sözleri duydu. Kemal Özcanlı’nın açıklaması “Rezil etmiş” yorumlarına neden olurken; birçok kişi ise Nisa Bölükbaşı’nın yarışmayı bırakıp gitmesinin artık bir anlamının kalmadığını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…