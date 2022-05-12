Survivor Nisa, Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tarafından “Rezil Edildi!” Bırakıp Gitse Yeridir… Yerden Yere Vurdu; Büyük Şoku Yaşattı! GarantininAdı NisaBölükbaşı...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Kemal Özcanlı’dan şok sözleri duydu. Kemal Özcanlı’nın açıklaması “Rezil etmiş” yorumlarına neden olurken; birçok kişi ise Nisa Bölükbaşı’nın yarışmayı bırakıp gitmesinin artık bir anlamının kalmadığını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümlerinde Nisa Bölükbaşı oyunu kaldıramamış ve yere yığılıp durmuştu. Arkadaşlarını susturan Nisa Bölükbaşı için şok sözlerde bulunan Kemal Özcanlı ise adeta yerden yere vurdu ve büyük şoku yaşattı! Milyonları ikiye ayıran bu açıklama ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisa yerine izlerken ben utandım ??♀
GarantininAdı NisaBölükbaşıpic.twitter.com/Ticbrw4Jea
— Delfin Barış'ı Çok Seviyor? (@DelfinDeDelfin) May 12, 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.