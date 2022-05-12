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12 May 2022 - 20:31

“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’ın ilişkisi iddialara göre tamamen bitti ve boşanma davası açıldı! Bu kez geri dönüşün olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken; aileler resmen karıştı! Canlı yayında açıklamalar yapılırken; ağızlar açık bırakıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…