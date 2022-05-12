“Buse Varol ve Alişan Evliliği Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’ın ilişkisi iddialara göre tamamen bitti ve boşanma davası açıldı! Bu kez geri dönüşün olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken; aileler resmen karıştı! Canlı yayında açıklamalar yapılırken; ağızlar açık bırakıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Alişan ve Buse Varol arasında kıyamet kopmuştu. Alişan ve Buse Varol, Eliz’in doğum gününde ayrı ayrı kutlama yapması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. İkilinin ayrı ayrı takılması ve yüzüklerini çıkarmış olması boşanmaya delalet edilmişti ki, sonunda ikili el ele gelerek kötü günleri geride bıraktıklarını açıklamışlardı. Şimdiyse ikilinin ilişkisi resmen bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.