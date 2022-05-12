- 12 May 2022 - 17:12 G: 12 May 2022 - 17:14

“Buse Varol ve Alişan İlişkisi Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’ın ilişkisi iddialara göre tamamen bitti ve boşanma davası açıldı! Bu kez geri dönüşün olmayacağı gündeme bomba gibi düşerken; aileler resmen karıştı! Canlı yayında açıklamalar yapılırken; ağızlar açık bırakıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Alişan ve Buse Varol arasında kıyamet kopmuştu. Alişan ve Buse Varol, Eliz’in doğum gününde ayrı ayrı kutlama yapması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. İkilinin ayrı ayrı takılması ve yüzüklerini çıkarmış olması boşanmaya delalet edilmişti ki, sonunda ikili el ele gelerek kötü günleri geride bıraktıklarını açıklamışlardı. Şimdiyse ikilinin ilişkisi resmen bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 May 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra… mask
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra…
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş… mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah” mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah”
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım… mask
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım…
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Merak Uyandırdı! Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! mask
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Merak Uyandırdı! Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi!
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Kerem Neleri Kaybetmişsin Be!” mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Kerem Neleri Kaybetmişsin Be!”
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama Bomba İmza Atıldı! Acun Ilıcalı… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama Bomba İmza Atıldı! Acun Ilıcalı…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat…
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında… mask
Survivor Yarışmasında Çifte Diskalifiye! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra… mask
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra…
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım… mask
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah” mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah”
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş… mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL