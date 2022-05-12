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12 May 2022 - 17:38

Kardeşlerim Dizisinde Asiye – Doruk Krizi! Final Erkene Çekilebilir; Büyük Olay Çıktı! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye – Doruk krizi yaşanmaya başladı! Finalin erkene çekileceği konuşulurken; büyük olay resmen patlak verdi. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan bu karar binlerce kişi tarafından “Bu kadarı da pes” yorumlarına neden oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?