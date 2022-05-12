Kardeşlerim Dizisinde Asiye – Doruk Krizi! Final Erkene Çekilebilir; Büyük Olay Çıktı! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye – Doruk krizi yaşanmaya başladı! Finalin erkene çekileceği konuşulurken; büyük olay resmen patlak verdi. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan bu karar binlerce kişi tarafından “Bu kadarı da pes” yorumlarına neden oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Senaryonun hareketlendiği gözler önüne sürülürken; Doruk’un kendisini Asiye’ye affettirmek için yaptıkları da büyük bir beğeni toplamıştı. Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.