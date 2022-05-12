- 12 May 2022 - 17:38 G: 12 May 2022 - 17:41

Kardeşlerim Dizisinde Asiye – Doruk Krizi! Final Erkene Çekilebilir; Büyük Olay Çıktı! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye – Doruk krizi yaşanmaya başladı! Finalin erkene çekileceği konuşulurken; büyük olay resmen patlak verdi. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan bu karar binlerce kişi tarafından “Bu kadarı da pes” yorumlarına neden oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Senaryonun hareketlendiği gözler önüne sürülürken; Doruk’un kendisini Asiye’ye affettirmek için yaptıkları da büyük bir beğeni toplamıştı. Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 May 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Acun Ilıcalı Hamlesi! 200. Bölüm İçin Şok Karar Çıktı; ATV Gözden Çıkarttı! Yayınlanmayan Bölümü…
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Sabrı Taştı! “Artık Yeter” Dedi, Resti Çekti! Finali Görmeden Vedası Görülecek! “Hoşça Kal…” mask
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Sabrı Taştı! “Artık Yeter” Dedi, Resti Çekti! Finali Görmeden Vedası Görülecek! “Hoşça Kal…”
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları… mask
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları…
Kardeşlerim Dizinde Ömer’in Babası Bakın Kim Çıktı! Görenler Duyanlar İnanmadı! İşte Ortaya Çıkan Şok Detay… mask
Kardeşlerim Dizinde Ömer’in Babası Bakın Kim Çıktı! Görenler Duyanlar İnanmadı! İşte Ortaya Çıkan Şok Detay…
Emanet 379. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 379. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 42. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 42. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 11 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Annenin Sırrıdır Çocuk SON Bölüm İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 11 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Annenin Sırrıdır Çocuk SON Bölüm İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
“Buse Varol ve Alişan İlişkisi Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor? mask
“Buse Varol ve Alişan İlişkisi Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra… mask
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra…
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş… mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah” mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah”
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım… mask
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım…
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Merak Uyandırdı! Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi! mask
Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Kız Kardeşi Merak Uyandırdı! Fizik Ayrı, Güzelliği Ayrı! Görenlerin Nefesi Kesildi!
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Kerem Neleri Kaybetmişsin Be!” mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Kerem Neleri Kaybetmişsin Be!”
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama Bomba İmza Atıldı! Acun Ilıcalı… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama Bomba İmza Atıldı! Acun Ilıcalı…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen’in Yerine Buse Varol Geliyor! İmzalar Atıldı; Senaryolar Teslim Edildi! Alişan’ın Gönlü Rahat…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Buse Varol ve Alişan İlişkisi Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor? mask
“Buse Varol ve Alişan İlişkisi Bitti; Boşanma Davası Açıldı!” Bu Kez Geri Dönüş Yok, Aileler Karıştı! Canlı Yayında Açıkladılar… Neler Oluyor?
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! mask
Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Dizisinden Şok Haber! Yapım Düğmeye Bastı; Öyle Bir İsim Geliyor Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak!
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra… mask
Alişan’dan Acı Verip; Yürek Dağlayan Paylaşım! Hüngür Hüngür Ağlattı; Sosyal Medya Sallandı… “Allah Rahmet Eylesin!” 1 Yıl Sonra…
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım… mask
Survivor Yarışmasında 100 Yıllın En Büyük İfşası Patlak Verdi! Bir Yandan Diskalifiyeler, Bir Yandan Elemeler… Oyunu Kazanan Takım…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah” mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızılar İçerisindeki Haliyle Ateş Etti! Minicik Elbisenin Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Hay Maşallah”
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş… mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda Bambaşka Birisi Oldu! Gemileri Yaktı; Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal!” Saç, Bel, Baş…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL