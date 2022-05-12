- 12 May 2022 - 17:57 G: 12 May 2022 - 18:07

Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk bombası patladı! Nagihan – Hikmet aşkı gerçek oldu! Sarmaş dolaş gözüken Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz, ağızları açık bıraktılar. Yakında öpüşürken görüntüleneceklerine dair yorumlar alan ikili, milyonları şok ettiler. Acun Ilıcalı’nın bile bu aşk – meşk işlerinden bıktığı konuşulurken; gelen son dakika aşkı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı, 2022 dönemine yeni sevgilisi Ogeday Girişken’le katılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star yarışmasında Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla aşk yaşadığını da ortaya çıkarmıştı. Adada iki çiftin olduğu bilinirken; üçüncü çift ise Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 May 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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