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12 May 2022 - 17:57

Survivor Hikmet – Nagihan Aşkı Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Görüldüler; Öpüşmelerine Ramak Kaldı! Aşk Meşk İşinden Gına Geldi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk bombası patladı! Nagihan – Hikmet aşkı gerçek oldu! Sarmaş dolaş gözüken Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz, ağızları açık bıraktılar. Yakında öpüşürken görüntüleneceklerine dair yorumlar alan ikili, milyonları şok ettiler. Acun Ilıcalı’nın bile bu aşk – meşk işlerinden bıktığı konuşulurken; gelen son dakika aşkı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…