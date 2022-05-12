59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 59 yaşındaki Seda Sayan, kasığına kadar açılan derin dekolteli kıyafetiyle dengeleri değiştirdi. Kasığına kadar açılan bir elbise giyen Seda Sayan, resmen yaktı yıktı! Birçok kişiden tepki alan Seda Sayan’a ise “Boyun kadar oğlun var” yorumları yapıldı! 25 yaş küçük kocasının çıldıracağı düşünülürken sosyal medya resmen sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Çağlar Ökten’le Seda Sayan dünya evine girmişti. Normal şartlarda 7 Mayıs’ta evlenmeleri planlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenme kararı almışlardı. Gelinlik diyetine giren Seda Sayan 40 bedenden 34 bedene kadar düşmüştü. Seda Sayan’ın yeni fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımsa dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.