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12 May 2022 - 18:26

59’luk Seda Sayan Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Yaktı Yıktı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” 25 Yaş Küçük Kocası Delirdi, Çıldırdı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 59 yaşındaki Seda Sayan, kasığına kadar açılan derin dekolteli kıyafetiyle dengeleri değiştirdi. Kasığına kadar açılan bir elbise giyen Seda Sayan, resmen yaktı yıktı! Birçok kişiden tepki alan Seda Sayan’a ise “Boyun kadar oğlun var” yorumları yapıldı! 25 yaş küçük kocasının çıldıracağı düşünülürken sosyal medya resmen sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…